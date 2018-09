Roma, i monumenti si illuminano per i bambini malati di cancro

I monumenti di Roma si illuminano per i bambini malati di cancro. E' l'iniziativa organizzata dall'associazione Onlus Peter Pan, da anni in prima linea nella lotta ai tumori. Si inizierà domani con la fontana del Tritone, a piazza Barberini, e con la Piramide Cestia, si proseguirà domenica con il Colosseo. Quattro ore dalle 20 alle 24, per mostrare sostegno e vicinanza a quanti fanno i conti con la patologia oncologica.



L'evento si colloca nell'ambito del “Settembre d'Oro” dell'oncoematologia pediatrica ed è reso possibile grazie al sostegno di Acea, che storicamente è promotrice di iniziative di solidarietà. L'associazione Peter Pan, inoltre, distribuirà un piccolo tatuaggio temporaneo che raffigura il nastro d'oro simbolo della campagna e invita tutti a farsi un selfie da postare sui social, affiancato agli hastag #GoGold e #AccendiLaSperanza.



L'evento presso la fontana del Tritone sarà preceduto dall'intervento dell'Assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre. Diversi i testimonial celebri, dello sport e dello spettacolo, che presenzieranno all'appuntamento: dall'oro olimpico nella scherma Elisa Di Francisca a Roberto Ciufoli e Annalisa Minetti. Non mancheranno le istituzioni. Prevista, infine, la proiezione su un maxi-schermo del documentario “Bambini Guerrieri” già trasmesso con successo su Rai 1.

