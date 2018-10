Nella giornata di ieri, tra Cinecittà e Torpignattara, i carabinieri, in esecuzione di misure cautelari, hanno arrestato 4 persone: tre italiani, di cui due romani, e un cittadino romeno. A un italiano di 39 anni, originario della Campania, ma residente a Roma e detenuto ai domiciliari, i militari della stazione di Cinecittà hanno notificato un provvedimento di aggravamento della misura. Gli sarà applicata la custodia in carcere per il reato di rapina aggravata.



I carabinieri della stazione Alessandrina hanno, invece, notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a un romano di 55 anni, con precedenti, per reati inerenti le armi e ricettazione in concorso. Dovrà scontare 7 anni e 11 mesi di reclusione a Rebibbia. Insieme a lui, un altro romano di 40 anni, a cui gli stessi militari hanno notificato un altro provvedimento restrittivo. A quest'ultimo, già noto per i suoi numerosi precedenti, è stata revocata la misura degli arresti domiciliari e disposta la detenzione in carcere. Denunciate a piede libero anche altre otto persone.

