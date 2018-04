Una “giornata in canile” per i bambini delle scuole

Al via "Sei zampe e una coda". Domani dalle 10,30 alle 13 presso il Canile di Roma Muratella si svolge la prima “giornata in canile" da parte di una classe di bambini di una scuola romana.Il progetto, patrocinato dall'assessorato alla Sostenibilità ambientale e con la collaborazione del Dipartimento tutela ambientale è volto a sensibilizzare il benessere animale pressso le scuole attraverso una serie di visite nei canili di Roma capitale. Previsto un laboratorio i Pet therapy per bambini.

Giovedì 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:15



