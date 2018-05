Ostia, nonna Elvira compie 103 anni: «Il mio segreto? I cetrioli»

di Andrea Nebuloso

Grande festa ad Ostia per Elvira Argese Maselli che ha raggiunto l'invidiabile traguardo dei 103 anni di età. A festeggiarla i suoi due figli, quattro nipoti e quattro pronipoti.Nata in Puglia, a Castellana Grotte nel 1915, la signora Elvira è arrivata ad Ostia nel 1940 a causa del trasferimento del marito Ernesto, militare dell'Aeronautica. Il consorte è morto nel 2005 all'età di 94 anni, dopo 65 anni di matrimonio. Lei, invece, ha continuato a vivere sempre nel suo palazzo a piazza Duca di Genova, al quarto piano di uno stabile senza ascensore."Fino ai 100 anni - racconta il figlio Enzo Bruno - usciva regolarmente a fare la spesa facendo tranquillamente gli 84 scalini che la separano dal portone di casa. Ora purtroppo non ce la fa più, e le sue passeggiate se le fa dentro casa".Nata all'indomani della prima guerra mondiale, la signora Elvira ha sempre fatto la casalinga. Cuoca degna di mastechef, ha insegnato i segreti della sua cucina, per la maggior parte pugliese, a tutte le donne della famiglia, ma nessuna a mai raggiunto i suoi livelli."Mia nonna - racconta il nipote Valerio - ha sempre cucinato per tutti, compresi i nostri amici che venivano a casa appositamente per assaggiare le sue prelibatezze. Nel 2006, mi sono occupato della logistica della trasferta a Roma della mitica squadra di basket Nba dei Boston Celtics. Per caso sono venuto a sapere che i giocatori amavano le polpette. Allora ho chiesto a mia nonna di prepararne un centinaio e le ho portate all'hotel Excelsior dove alloggiava la compagine americana. E' stato un successo, sono finite in pochi minuti".Il segreto che gli ha permesso di raggiungere questo traguardo? La signora Elvira non lo dice, ma i parenti giurano che alla sua tavola non mancano mai i cetrioli: "A volte li usa pure al posto del pane per fare la scarpetta".