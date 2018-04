Roma, guasto alla metro A: chiusa la stazione di San Giovanni

Disagi questa mattina al trasporto pubblico: si blocca la metro A con ripercussioni su l'intera linea. A causa di un guasto elettrico avvenuto poco prima delle 9.30, la stazione San Giovanni è momentaneamente chiusa. I treni transitano senza fermarsi. L'Atac in una nota, consiglia ai pendolari di utilizzare le stazioni di Manzoni e Re di Roma. Sono in corso le verifiche per accertare la natura del guasto e per risolvere il problema.



Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA