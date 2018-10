Italia a 5 Stelle, giardinieri in azione al Circo Massimo. Il Pd: Raggi pensa a Grillo, il resto di Roma è una cloaca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Capitale è una cloaca, per le strade della città ci sono ancora i rami caduti dalla nevicata dello scorso inverno e cumuli di immondizia non raccolta ma il sindaco Raggi, con uno zelo da fare invidia agli svizzeri, si sta preoccupando di far trovare linda e pinta l'area del Circo Massimo dove domani si svolgerà la manifestazione nazionale del suo partito con Beppe Grillo». L'attacco arriva dal consigliere del Pd Giovanni Zannola. Che continua: «Da questa mattina, infatti, sono al lavoro alcune squadre di operatori del comune negli spazi verdi e sui marciapiedi nei pressi del Circo Massimo dove il sindaco Raggi, con tutta la giunta comunale, saranno presenti alla manifestazione organizzata dal M5S. Un caso evidente di governo negli interessi particolari del suo movimento e non dei cittadini visto che l'area del Circo Massimo sarà tirata a lucido per una manifestazione di partito mentre centinaia di migliaia di romani continueranno ad essere costretti a fare lo slalom tra i rifiuti e le erbacce sui marciapiedi, nei parchi e nelle aree verdi della Capitale».