Gratis foto e riprese per i film a Roma: il Comune rinuncia agli incassi

di Laura Larcan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal Parco degli Acquedotti, alle statue parlanti, dalla fontana delle Api a Villa Gordiani, i beni culturali del Comune di Roma perdono il diritto di immagine. Non tutti, certo. Ma un centinaio sì. Si tratta di una corposa lista di monumenti e relative piazze «meno conosciuti» che sfuggono oggi all'assalto quotidiano delle masse di turisti. E magari anche all'occhio di cineasti. Per il momento si parla di fotografia. Ma il cinema e la televisione potrebbero arrivare in un secondo momento. In sostanza, fotografare...