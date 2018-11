Roma, camion si ribalta sul Gra: traffico in tilt e lunghe code

Impressionante incidente nella notte sul Grande Raccordo Anulare con conseguenze per la circolazione fino a questa mattina. Un tir che trasportava bitume e diretto in un cantiere a Fiumicino si è ribaltato intorno all'una in carreggiata interna, all'altezza del km 38,500 della Casilina dopo essersi scontrato con una Bmw guidata da un romeno di 23 anni. Il camionista, ancora sotto choc, ha dichiarato alla Polstrada di avere controsterzato bruscamente per evitare l'impatto con la vettura che, a suo dire, gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada. "Ho preferito corrre il rischio di ribaltarmi che schiacciare quella macchina", ha detto ai soccorritori. La dinamica, comunque, è ancora tutta da verificare. entrambi i conducenti, per fortuna, se la sono cavata. Intanto, resta chiusa la corsia di marcia lenta in quel tratto, come comunica Astral Infomobilità. In carreggiata interna al momento ci sono lunghe code da Labaro alla Roma-Fiumicino. In esterna da Labaro alla Nomentana. Questo per consentire le opere di rimozione del tir. Sul posto anche i vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l'area fin dalla notte.

