Schianto a Roma sul Gra tra una moto e un furgone: centauro in fin di via, traffico bloccato

Un motociclista è ricoverato in condizioni disperate a seguito di un incidente avvenuto verso le 17 sul Gra, in carreggiata interna all’altezza di Settebagni. Coinvolto, oltre alla moto, un furgone. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto.



Il primo a prestare soccorso è stato un automobilista. Le condizioni dell'uomo in sella alla moto sono apparse subito gravissime. Il ferito dopo essere stato stabilizzato dai medici è stato elitrasportato all'ospedale.



«Chiuse le corsie di marcia lenta e d'emergenza», comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.