Roma, auto a fuoco sul Gra: l'automobilista salvo per miracolo

E' riuscito a scappare appena in tempo dalla sua auto che stava andando a fuoco. E' successo alle 13 sul Gra, all'altezza del Km 57 Via del Mare, sulla corsia interna. Un'Opel Astra è stata letteralemnte divorata dalle fiamme.Il personale dei Vigili del Fuoco è prontamente intervenuto per spegnere l'autovettura distrutta. Il conducente era riuscito a uscire in preda al panico. La corsia è rimasta chiusa al traffico per tutto il tempo dell'intervento, circa un ora.