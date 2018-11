Gra, incendio all'altezza dell'Appia: chiusa la galleria, traffico deviato

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è chiusa temporaneamente la carreggiata interna a causa di un incidente all'interno della galleria Appia, all'altezza del km 44,000. Nell'incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti 3 veicoli.Il traffico è deviato allo svincolo Appia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA