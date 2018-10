Roma, mazzette al funzionario per sgonfiare le tasse: l'attore Giuffrè tra gli indagati

Ultimo aggiornamento: 09:53

A incastrarlo, la segnalazione fatta da un collega, che lo aveva visto mentre intascava una busta piena di soldi. È partita così l'inchiesta che ha portato in carcere Orazio Orrei, dipendente dell'Agenzia delle Entrate - ufficio Roma 2 - arrestato ieri per corruzione e frode informatica insieme al commercialista Maurizio Sinigagliesi. Era solo una delle tante bustarelle ottenute dal dipendente infedele che, per l'accusa, aveva un vero e proprio tariffario: 25 euro per manipolare ogni pratica, facendo ottenere ai clienti sconti sulle tasse, per un danno all'Erario che ammonta a 550mila euro.Tra i beneficiari del sistema parallelo, non c'erano solo i clienti del commercialista Sinigagliesi, ma anche privati. Funzionari pubblici, cittadini in cerca di escamotage per risparmiare sulle imposte e anche nomi noti del mondo dello spettacolo. Gli indagati sono più di 10. Tra loro, anche l'attore Carlo Giuffré, finito sotto inchiesta insieme alla moglie Lidia Panicali. Tra i soggetti in contatto con Orrei ci sarebbe anche loro figlio Francesco, regista. Per il pm, Giuffré e consorte avrebbero corrotto il funzionario - con due assegni da mille euro e uno da 500 - e avrebbero ottenuto, dal 2010 ad oggi, 65.725 euro tra «omessi versamenti d'imposta e indebiti riporti di credito», si legge nel capo d'accusa. Agli atti, anche sms e intercettazioni tra il funzionario e la Panicali.«Dobbiamo fare tutti quanti... le tasse. Io non le pago, eh», dice la donna il 10 febbraio dello scorso anno. Quando Orrei le comunica che «ci sono problemi per le rottamazioni» - scrive il gip Anna Maria Fattori nell'ordinanza di arresto - la donna lo sollecita «a svegliarsi, altrimenti non avrebbe beccato i soldi». Tra i beneficiari del sistema illecito, anche la sorella di una dirigente della Farnesina. Nella lista degli indagati, pure il responsabile e il collaboratore di un Caf, che avrebbero chiesto agevolazioni per gestire le pratiche di alcuni clienti. Si tratta di Roberto D'Arpino e Stefano Iaffaldano. Per il pm, come contropartita, Orrei avrebbe ottenuto l'assunzione della figlia nel Centro gestito da D'Arpino.IL FILMATOL'indagine è partita nel 2016, dalla segnalazione anonima tramite il canale del whistleblowing. Il collega aveva filmato Orrei con il telefonino mentre contava i soldi in ufficio. Quel video, consegnato ai responsabili dell'ufficio, ora è agli atti dell'inchiesta del pm Stefano Fava e dei carabinieri del Nucleo investigativo, dopo la denuncia sporta dall'Agenzia delle Entrate. Da un audit interno è emerso che Orrei, dal primo dicembre 2015 al 17 febbraio 2016, avrebbe alterato dati fiscali per almeno 2.278 pratiche. In questo modo, sarebbe riuscito a fare ottenere ai clienti una drastica diminuzione dell'importo dell'imposta dovuta. Le condotte illecite sono decine. Per il gip, Orrei ha agito con «una totale indifferenza rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione».