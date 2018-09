Roma, giovanissimi armati di coltelli assaltano negozio: cassiere prese in ostaggio

di Marco De Risi

Rapina in un grande magazzino di arredo al Laurentino. Due ragazzi, con il volto coperto da passamontagna e brandendo coltelli, hanno fatto irruzione nel Risparmio Casa di via Badia di Cava, una parallella della Cristoforo Colombo in zona Grotta Perfetta.

I rapinatori, descritti come molto giovani e dalla parlata italiana, hanno agito intorno alle 14. Hanno minacciato di morte le cassiere riuscendo così a prendere l'incasso. Poi, la precipitosa fuga a bordo di una Panda. Qualche testimone è riuscito a prendere il numero di targa. Ma la targa corrisponderebbe ad un altro modello di auto comunque rubato qualche mese fa. Gli agenti delle volanti hanno effettuato una battuta per il quartiere ma i giovani criminali sono riusciti a fuggire. Non è escluso che possano agire ancora prendendo di mira supermercati, farmacie e tabaccai.

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11



