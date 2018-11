​Artemisia Onlus, consulenze gratuite in occasione della "Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione della, l’associazione, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, metterà a disposizione consulenze gratuite attraverso l’iniziativa “” presso i Centri della Rete Artemisia Lab in tutto il territorio romano.Dalle ore 09:30, una professionista esperta sarà a disposizione per ascoltare, consigliare e assistere chiunque abbia necessità di confidarsi, di confrontarsi, di chiedere un parere o un supporto per qualsiasi tipo di esigenza. È stato, pertanto, istituito un numero verde 800 967 510 attivo 24 ore su 24 per ottenere tutte le informazioni o direttamente accedendo al sito www.asociazioneartemisia.it.La campagna di sensibilizzazione adottata dai Centri Artemisia Lab è un ulteriore impegno di solidarietà per non lasciare più sola nessuna donna. Scende in campo così, anche la Presidente di Artemisia Lab Maria Stella Giorlandino: «La strada per porre fine alla violenza contro le donne richiederà sforzi sempre più rigorosi, contrastare questi episodi è un impegno molto grande ma donare la possibilità ad ogni donna di essere ascoltata e confortata è il primo passo importante per dare un aiuto concreto».