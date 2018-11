Fiumicino, domani a Torrimpietra i cittadini puliscono le aree più sporche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata Ecologica domani a Torrimpietra, nel nord del comune di Fiumicino, con i cittadini che scendono in campo per pulire le aree spesso oggetto di abbandoni di rifiuti e discariche abusive. È organizzata dalla Pro Loco di Torrimpietra insieme al gruppo cacciatori Selettori della Torre. All'evento, patrocinato dal Comune di Fiumicino, collaborerà l'associazione 99 Fontanili. L'appuntamento è alle ore 8 davanti alla chiesa di Sant'Antonio Abate.«Puliremo il parcheggio adiacente al McDonald's, via del Pagliaccetto e via di Torrimpietra - spiega la presidente della Pro Loco Teresa Vaccari - Ringrazio l'Ati e l'assessorato all'Ambiente che ci hanno fornito due furgoni e alcuni sacchi neri per raccogliere e trasportare i rifiuti che saranno suddivisi rispettando le regole della raccolta differenziata». Per i partecipanti, alle 13, è previsto un pranzo a base di polenta con cinghiale. «È prevista la partecipazione di alcune decine di persone - conclude Vaccari - ma invito tutti gli abitanti della località a partecipare portando ognuno guanti, rastrelli e palette».