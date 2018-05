Roma, uccise la madre con 50 coltellate: «Mi sembrava un fantasma». Indagini sui medici che lo curavano

di Adelaide Pierucci

Durante la confessione, in aula, ha spiegato di aver ucciso la madre per uno sbaglio frutto del suo disagio mentale. «All'inizio mi era sembrata un fantasma. Poi sempre più impaurito ho pensato che in casa fosse entrato un ladro». «Solo quando ho visto che, invece, col pugnale mi ero avventato su mamma», ha aggiunto, «terrorizzato, ho murato il cadavere in casa». E' stato condannato a 17 anni di carcere Gianluca Sari, il 50enne di Casal Palocco, che la notte del 27 marzo dello scorso anno, ha...