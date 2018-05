Giallo a Prati, in un centro benessere un uomo minaccia il titolare con una pistola

di Marco De Risi

Giallo in un negozio nel cuore dei Prati. Panico su un tratto di via Giuseppe Mazzini dove, ieri pomeriggio, alcuni passanti hanno visto da una vetrata di un centro benessere, all’interno, un uomo che impugnava una pistola puntandola contro un giovane. Sono partite diverse segnalazioni al 113. ”Correte - hanno detto i cittadini alla polizia - c’è un individuo che impugna una pistola”. Alcuni equipaggi delle volanti sono intervenuti in pochi minuti, in tempo per sorprendere l’uomo armato, il titolare di una ditta per prodotti di bellezza. L’uomo minacciato è il compagno della titolare del centro che ha assistito terrorizzata alla scena. In un primo momento il titolare della ditta di cosmetici ha negato di avere minacciato il giovane. Ma i poliziotti hanno perquisito la sua borsa da dove sono spuntate due pistole replica. Sono pistole identiche alle armi vere alle quali è stato tolto il tappo rosso. Un’operazione quest’ultima che per l’autore prevede una denuncia. E’ ancora da chiarire il movente delle presunte minacce. Pare che si possa trattare di una storia di soldi. Ma gli investigatori vogliono capire di cosa si tratti e perchè la persona denunciata andasse in giro con due repliche modificate come se fossero vere.

