Genzano, torna la festa del pane: appuntamenti, reading e spettacoli

Torna a Genzano la festa del pane e con essa tanti altri appuntamenti legati al cibo, alla cultura e alla solidarietà. A partire dall'Infiorata di pane - che quest'anno è composta di 4 intermezzi floreali e 3 quadri - e viene realizzata su via Nazario Sauro, la via degli antichi forni, proprio a celebrare il connubio imprescindibile con il pane, il vero protagonista della manifestazione.Tra degustazioni, percorsi ad hoc, bruschettoni solidali - come quello pensato per una raccolta fondi da destinare poi ad Amatrice - in questo weekend si svelano tutti i segreti di un prodotto imprescindibile per gli italiani. Eccellenza enogastronomica locale, il pane casareccio di Genzano è stato il primo in Italia ad essere insignito del marchio Igp dall'Unione europea nel 1997. Si caratterizza per il sapore unico dovuto all'impiego del lievito madre e di farine di cereali di altissima qualità, e viene realizzato con particolari metodi di cottura, frutto di un sapiente lavoro tramandato da generazioni di fornai, che gli conferisce il caratteristico colore scuro della crosta.Il programma della festa anche sintatticamente si basa tutto sulla lettera "p": che sta per pane, ma anche per pace e poesia. Il 21 settembre, infatti, è la festa mondiale della pace: durante l'infiorata sono in programma concorsi di poesia (anche qui torna la "p"), contest, concorsi fotografici, letture sulla pace e un flash mob itinerante sul tema. La 30esima festa del pane è organizzata dal Comune di Genzano di Roma in collaborazione con il Consorzio del Pane Casareccio IGP, il Festival Cerealia e le associazioni dei Commercianti e Rete Imprese di Genzano. Per il programma completo delle attività si può visionare il sito dell'iniziativa.