Gemelli nati in California, arriva l'ok del Tribunale di Roma: «Riconosciuti due papà»

di Michela Allegri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Due papà per due gemellini. Dopo l'Anagrafe di Roma, che il mese scorso ha automaticamente trascritto l'atto di nascita di una bimba indicando come genitori due padri sposati da 6 anni, ora anche il Tribunale civile dà il via libera all'omogenitorialità. Protagonisti della sentenza, due fratellini nati da madre surrogata nel 2015, in California, dove per legge vengono riconosciuti come genitori entrambi i componenti di una coppia omosessuale. In questo caso, i partner, entrambi cittadini italiani, si erano...