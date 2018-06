Gay Pride, ogni giorno un colore dell'arcobaleno: l'iniziativa di un gruppo di studenti romani

Ogni giorno un colore per costruire una scuola e una società più libera e con più diritti. È l'iniziativa del collettivo studentesco 20 novembre dele che, in vista del Pride di Roma, ha deciso di sfoderare tutti i colori dell'arcobaleno. Da una settimana i ragazzi sfoggiano ogni giorno un colore diverso: dal rosso al viola, le foto su Instagram sono uno spettacolo di allegria. Gli studenti del collettivo organizzano progetti, discussioni e assemblee per una scuola migliore: domani 9 giugno saranno alin piazza della Repubblica.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: