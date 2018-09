Montecompatri, in casa una centrale dello spaccio: 57 chili di hashish, armi e contanti

In un appartamento sulla via Casilina, nel comune di Montecompatri, un 40enne incensurato e originario di Velletri (RM), gestiva un centro di stoccaggio di sostanze stupefacenti. A scoprirlo i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Colonna, dopo giorni di servizi di appostamento ed osservazione.



Il blitz è scattato nella giornata di ieri, quando i militari hanno fatto irruzione in casa sorprendendo al suo interno l'uomo intento a confezionare molteplici dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di scovare 57 kg di hashish, circa mezzo etto di cocaina e altrettanta di marijuana, oltre a tutto il materiale occorrente per il confezionamento e la somma di quasi euro 1.600 in contante, provento dell'illecita attività; nell'ambito della perquisizione è stata anche individuata anche una pistola revolver SW, calibro 38 special, con la matricola abrasa.



L'uomo è stato immediatamente arrestato e accompagnato presso il carcere di Velletri, la droga (per un valore di oltre 143mila euro) e l'altro materiale rinvenuto è stato sequestrato. Sono in corso ulteriori accertamenti e verifiche per stabilire la provenienza dello stupefacente e per identificare le eventuali persone che potrebbero aver coadiuvato l'arrestato nelle sue attività illecite.

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA