Garbatella, scippano una ragazzaâ€‹ su uno scooter senza targa: presi

Scippo sabato sera alla Garbatella, in via Gabriello Chiabrera. Due uomini a bordo di uno scooter senza targa, hanno avvicinato una ragazza e le hanno strappato la borsa, ma sono stati intercettati e fermati da una volante del Commissariato Monteverde. H.D. e V.G., di 20 e 21 anni, entrambi originari della Romania, sono stati arrestati, per il reato di furto con strappo.



Arresti anche nel quartiere Parioli: sabato pomeriggio due uomini sono stati sorpresi dalle volanti del commissariato Vescovio e Portapia mentre tentavano di rubare una moto in sosta in via Tolero. F.S. di 41 anni e F.F. di 43, entrambi romani e con precedenti penali, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Vescovio per il reato di tentato furto.

