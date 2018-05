Garbatella, denunciato per rapina torna in negozio e minaccia titolare: arrestato

Un 35enne romano è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Stazione Garbatella, riconosciuto come il responsabile di una rapina eseguita lo scorso marzo in un esercizio commerciale, di via Guglielmo Ciamarra. Ad incastrarlo, l’identikit fornito ai carabinieri dalla titolare del negozio e che successivamente durante la visione di vari fascicoli fotografici, l’ha riconosciuto come suo cliente abituale.



Venuto a conoscenza della denuncia presentata a suo carico, ieri mattina, il rapinatore è ritornato presso l’esercizio commerciale e ha minacciato di sfasciare il locale, pretendendo dalla donna il ritiro della denuncia. Un dipendente presente nel negozio ha subito allertato il 112 e dopo pochi minuti una pattuglia di carabinieri del Nucleo Radiomobile è arrivata sul posto bloccando il malvivente, evitando conseguenze più gravi, e lo hanno arrestato. L’uomo è stato portato in caserma dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di tentata estorsione.

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:27



