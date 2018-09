Gara di solidarietà tra commercianti a Fonte Laurentina per aiutare il retake

Si sono ritrovati sabato per rilupulire il loro quartiere. I cittadini volontari, però, dopo aver raccolto cartacce, bottiglie e rifiuti, non se ne sono andati a mani vuote. Grazie a un'iniziativa della Pro Loco Giovani Fonte Laurentina e alla solidarietà di molti commercianti della zona, il retake ha premiato i volontari distribuendo buoni sconto, pizza, bagni turchi e altri articoli, a seconda che il donatore fosse un bar, piuttosto che un centro estetico e via dicendo.Obiettivo dell'iniziativa, riprendere le redini del quartiere, con una pulizia di fondo per ridare dignità a una zona invasa dai rifiuti e dalla maleducazione di chi non ha rispetto per l'ambiente e dall'incuria del bene pubblico. Obiettivo che è stato raggiunto con decine di chili di spazzatura recuperata e portata in discarica.E oltre ai rifiuti è stato dato un nuovo look anche alle piante e alle siepi pubbliche del quartiere, ormai diventate più simili a foreste che a zone verdi cittadine. A fine giornata, la fatica dei volontari, è stata ripagata oltre che dalla generosità dei negozianti, dal colpo d'occhio tra strade e palazzi "ri-colorate" dal senso civico e dalla buona volonta di tutti.