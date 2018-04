Ostia, galline sgozzate trovate in spiaggia: l'ombra dei riti satanici

PLAY FOTO Ostia, galline sgozzate trovate in spiaggia (Foto Ippoliti)

di Mirko Polisano

Furto sacrilego all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. L'altra mattina ignoti hanno forzato il tabernacolo della cappella al secondo piano del nosocomio e rubato il calice dorato che custodiva le ostie consacrate che vengono distribuite ai fedeli. Un colpo con tutta probabilità su commissione: l'obiettivo con tutta probabilità non era il calice non di grande valore -, ma le ostie che potrebbero essere utilizzare per altri riti che nulla hanno a che fare con la chiesa. LA SCOPERTA Ad...