Roma, ruba siringhe al supermercato e aggredisce cassiere e vigilante

Un romano, 24enne, è stato arrestato dai carabinieri di Piazza Dante con le accuse di rapina e lesioni personali. Ieri notte, il giovane è entrato in un supermercato in via dei Sabelli, aperto 24 ore su 24, ed è stato sorpreso dal personale addetto alla sicurezza mentre cercava di rubare una confezione di siringhe, nascondendola prima di oltrepassare l'uscita.

Quando si è accorto di essere stato scoperto, il 24enne è rientrato velocemente all'interno del supermarket dove, nascondendosi tra gli scaffali espositivi, ha aperto una siringa e si è iniettato una dose di eroina. Subito dopo ha tentato di fuggire aggredendo, con calci e pugni, sia l'addetto alla sicurezza che un cassiere. I carabinieri, però, contattati dalle vittime, sono giunti immediatamente sul posto ed hanno bloccato l'uomo. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del direttissimo. Il personale del supermercato è stato medicato presso l'ospedale «San Giovanni Addolorata» e poi dimesso con prognosi di 7 e 10 giorni per diverse contusioni.

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32



