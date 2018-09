Brutta sorpresa per i giocatori del Sora: rubati negli spogliatoi soldi e cellulari

di Ugo Baldi

Brutta sorpresa per i giocatori del Sora al rientro negli spogliatoi, tra il primo e secondo tempo, nella gara di Eccellenza Regionale ( girone B) che stavano giocando contro la Boreale al centro Don Orione in via della Camilluccia a Roma.



Durante i primi 45 minuti mentre tutti i calciatori in campo erano concentrati a correre dietro il pallone e contrastare gli avversari e gli allenatori a dare indicazioni, qualcuno si è introdotto all’interno della stanza dove si erano spogliati i sorani, ha frugato nelle borse e rubato, una decina di telefonini, tra cui alcuni Iphone, soldi, catenine e orologi. E’ stata chiamata subito la Polizia che ha raccolto le prime testimonianze, mentre oggi saranno formalizzate le denunce.



«Impossibile quantificare il danno che hanno subito i nostri ragazzi – ha fatto notare il diggi bianconero Massimiliano Cianfarani – di sicuro è molto consistente. E’ un episodio che ci ha lasciati basiti. La Boreale si è scusata per l’accaduto il loro presidente è stato disponibile e abbiamo informato il Comitato Regionale della Figc di quanto è accaduto, resta comunque un episodio grave. La squadra ne ha risentito sul piano emotivo poiché è tornata in campo con la preoccupazione e non si è espressa al meglio».



Per la Boreale è intervenuto il diesse Maurizo Villi.« Ci dispiace – ha sottolineato – siamo i primi ad essere mortificati, ma non ci sentiamo colpevoli, speriamo che le indagini portino a scoprire che ha messo in atto il furto. Rinnovo le scuse al Sora e resto perplesso poiché è avvenuto all’interno di una struttura ecclesiastica».

La gara per la cronaca è finita 2-2 ed è stata interrotta per circa quaranta minuti.





