Allacci abusivi, tre arresti a Corviale

Avevano allacciato abusivamente i loro appartamenti al contatore condominiale fornendoli illegalemente di energia elettrica. Tre persone, due romane di 54 e 37 anni, e un 43enne bosniaco, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Ieri pomeriggio, i militari sonointervenuti per eseguire delle verifiche, unitamente a personale specializzato della società di distribuzione, in largo Odoardo Tabacchi e in largo Domenico Trentacoste, nel quartiere popolare di Corviale. Ad esito degli accertamenti, venivano scoperti allacci abusivi che, mediante la manomissione dei sigilli dei contatori condominiali, alimentavano con collegamenti abusivi e pericolosi, l'impianto di tre abitazioni. Il personale specializzato ha messo in sicurezza l'area ripristinando la rete elettrica mentre i carabinieri hanno sottoposto gli arrestati, intestatari e occupanti delle abitazioni, agli arresti domiciliari, adisposizione dell'autorità giudiziaria.

