Colosseo, scatta un selfie e le rubano la borsa, arrestato tunisino

Attenzione ai selfie, soprattutto se vengono fatti in luoghi affollati e costringono ad abbandonare la borsa su un muretto. Può accadere infatti che qualcuno ne approfitti per compiere un furto. E' accaduto ieri a una turista che voleva immortalarsi nella spettacolare scenografia del Colosseo. Ha abbandonato la borsa su un muretto e tunisino di 50 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti l'ha portata via.



Ma è stato subito bloccato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale: la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, mentre il ladro è stato trattenuto in caserma in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA