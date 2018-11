Stavano svuotando il furgone di un’azienda romana specializzata nell’installazione e nella manutenzione di impianti elevatori, tentando di portare via attrezzi e materiale elettrico, ma il furto è stato sventato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.



La segnalazione giunta nella notte al “112” da via Federico Verdinois ha consentito ai militari di arrestare i responsabili dell’assalto – 5 persone di età compresa tra i 25 e i 43 anni, tutti pregiudicati e provenienti dal campo nomadi di via di Salone – che, dopo aver forzato le serrature del portellone del veicolo dell’azienda che era parcheggiato lungo la strada, avevano caricato il materiale rubato a bordo di un altro furgone in loro uso con cui si sono dati alla fuga.



Dopo un breve inseguimento, i carabineiri sono riusciti a sbarrare la strada ai fuggitivi recuperando le costose attrezzature che, successivamente, sono state restituite a un incaricato della ditta. Nella disponibilità dei 5 “topi d’auto”, arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso e trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, sono stati trovati anche numerosi attrezzi per lo scasso che sono stati sequestrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA