Roma, furto al San Camillo: ruba il cellulare a una donna in sala travaglio

È entrato senza autorizzazione nell'area riservata alle urgenze dell'ospedale San Camillo a Roma e ha rubato lo smartphone a una donna che si trovava in sala travaglio perché stava per partorire. L'uomo, un 25enne di Anzio con precedenti e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Bravetta. A dare l'allarme il personale dell'ospedale che ha contattato il 112.



I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. L'uomo aveva con sé, oltre al cellulare che è stato restituito alla vittima, anche un grosso cacciavite. Ammanettato e portato in caserma, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:29



