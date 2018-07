Roma, rubavano ai tavoli dei ristoranti: arrestati 5 borseggiatori

Rubavano le borse tra i tavoli dei ristoranti in centro, 5 borseggiatori arrestati. I carabinieri della compagnia Roma Centro sono intervenuti in via prima in via Borgognona dove una coppia, lei cubana, lui messicano, entrambi 53enni, è entrata in azione tra i tavoli esterni di un ristorante, rubando una borsa, appesa alla spalliera di una sedia occupata da una cliente.



In via di Santa Maria, un'altra coppia, lui di 33 e lei di 56 anni, entrambi cubani, ha finto di sedersi al tavolo del ristorante per la cena ma una volta all'interno della sala i due hanno rubato una borsa di una turista siciliana, approfittando di un suo momento di distrazione.



In un fast-food di via del Tritone, i carabinieri della stazione Vittorio Veneto, hanno arrestato un iracheno di 18 anni, sorpreso a rubare uno zaino di un turista spagnolo, intento a mangiare un panino seduto a uno dei tavoli del ristorante. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari mentre i 5 borseggiatori sono stati trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:32



