Tanta paura e per fortuna nulla di più in via Rasella, dove una fuga di gas in un appartamento ha reso necessario questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco. Due camionette sono arrivate immediatamente sul posto e con loro gli agenti della polizia di stato e di Roma capitale che hanno provveduto a isolare la zona con il classico nastro giallo.

Al termine delle operazioni, la situazione è tornata alla normalità e la circolazione è ripresa regolarmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA