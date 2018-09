Roma, cercatore di funghi fermato in auto: nel motore nascondeva un fucile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasconde il fucile nel cofano del motore dell'auto, ma quando i carabinieri lo fermano si tradisce. I miliari della stazione di Valmontone hanno arrestato un 63enne italiano, già conosciuto alle forze dell’ordine, con l’accusa di porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico. La notte scorsa, i militari, impiegati nei controlli alla circolazione stradale, hanno fermato per un controllo l’auto condotta dal 63enne, in viaggio verso il Molise dove, diceva, sarebbe andato in cerca di funghi.Ma i carabinieri hanno subito notato lo strano atteggiamento dell’automobilista, apparso molto nervoso: i militari, insospettiti, hanno fatto un'accurata ispezione del veicolo rinvenendo, nascosta nel vano motore, un fucile da caccia calibro 12. I successivi accertamenti in caserma hanno consentito di appurare che il 63enne non aveva il porto d’armi. Il 63enne è stato processato con rito direttissimo al Tribunale di Velletri ed ha patteggiato 8 mesi di reclusione con pena sospesa.Quindi è tornato in libertà.