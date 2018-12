E’ stato notato mentre effettuava uno “strano” scambio con un giovane cliente. Per questo motivo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno deciso di controllare un venditore ambulante di frutta secca e dolciumi, mentre svolgeva la sua attività in via della Civiltà del Lavoro, all’interno del mercato rionale. L’uomo, un romano di 56 anni, con precedenti, è stato controllato davanti al suo banco di esposizione ed è stato trovato in possesso di diverse dosi di marijuana e hashish, già pronte per la vendita. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altre 3 dosi di marijuana e 5 di hashish e 7 bilancini di precisione. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA