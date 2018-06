Roma, raid in un frutteria: baby gang sfonda la vetrina del market e picchia il titolare

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una spedizione punitiva, a colpi di piccone, che ha generato un ferito grave e lo scompiglio generale. È il drammatico episodio accaduto sabato sera in via Raffaele De Cesare, all'Alberone, quando un gruppo di giovanissimi si è scagliato con furia contro un negozio di frutteria gestito da due fratelli bengalesi. Il manipolo di aggressori, che avrebbero agito per razzismo, ha devastato il negozio e poi ha preso a bottigliate i fratelli: un coccio di vetro brandito da un ragazzino ha colpito in pieno al volto uno dei...