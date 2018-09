Roma, Frongia: «La maratona 2019 si farà il 7 aprile: già al lavoro»

«La Maratona si svolgerà certamente, già nel bando era previsto un eventuale affidamento a Fidal per il 2019. La bella notizia, e anche scontata, che la Maratona di Roma si svolgerà il 7 Aprile. Fidal ha già iniziato. Noi abbiamo già iniziato con Fidal a lavorare. Stiamo lavorando con loro per l'edizione 2019». Così Daniele Frongia, assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, in un'intervista a Radio Radio e Radio Radio TV. Quanto ai ritardi di assegnazione del bando della Maratona di Roma, ha spiegato, «dobbiamo ricordare due punti sui quali non si discute: sono arrivate 5 proposte, pare tutte di ottimo livello quindi una bella risposta, un buon segnale. Quattro di queste proposte hanno avuto bisogno di soccorso amministrativo. Cosa vuol dire? Che non erano compilate correttamente, questo ha provocato un lavoro aggiuntivo per quanto riguarda gli uffici di Roma Capitale che hanno ritardato a causa di questi errori materiali. Un altro motivo di ritardo è sicuramente dovuto ai vari ricorsi al Tar contro il bando, la sentenza è attesa a giorni ed è sicuramente molto importante. La macchina è in movimento per avere il vincitore nel tempo più contenuto possibile. Avremo novità concrete solo nelle prossime settimane».

