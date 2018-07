Movida selvaggia a Fregene, il caso in Comune: «Foglio di via per chi si ubriaca»

di Mirko Polisano

per chi si ubriaca e ha scambiato Fregene per un rave party h24». La "movida selvaggia" di Fregene diventa anche un caso politico. Dopo le denunce dei residenti, insorge anche l'opposizione che chiede al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino il «pugno duro» e di «cacciare con un foglio di via, chi tutti i giorni si ubriaca e si droga bivaccando senza lucidità per le strade, con schiamazzi, urla e gesti inconsulti che possono avere conseguenze sui cittadini».LEGGI ANCHE:-----> Fregene, caos movida selvaggia. L'ira dei residenti A chiedere la stretta sul divertimento fuori controllo è la consigliera di centrodestra,: «Va bene la movida, tutelare gli esercizi commerciali e attrarre turisti deve essere il nostro primo obiettivo - ha fatto sapere in una nota Federica Poggio - ma bisogna anche prendere provvedimenti duri contro chi ha scambiato Fregene per un ‘rave party’ h24 e mette a repentaglio la sicurezza dei residenti».Intanto, anche a seguito dell'inchiesta de Il Messaggero.it a cui i residenti di Fregene si sono appellati per chiedere un intervento del Prefetto, si sono moltiplicate le lamentele degli abitanti del lungomare di Levante.«Bisogna trovare un compromesso equo e giusto - ha proseguito la consigliera Poggio - chioschi e stabilimenti sono una risorsa importantissima per la nostra economia e per il suo indotto. Ma il sindaco deve usare il pugno duro e cacciare, con un foglio di Via, chi tutti i giorni si ubriaca e si droga bivaccando senza lucidità per le strade, con schiamazzi, urla e gesti inconsulti che possono avere conseguenze sui cittadini. Presenterò nei prossimi giorni una mozione per chiedere alla giunta e al sindaco provvedimenti urgenti in tal senso».