Sequestrano due fratelli al bar per avere 800 euro: due arresti, si cercano i complici

Sequestrarono due fratelli per 800 euro. Ora due dei quattro ritenuti responsabili sono stati arrestati. Gli altri due sono in via di identificazione. Vittime, due fratelli di Ardea di 47 e 54 anni. Era l'estate dello scorso anno, la sera del 20 agosto, quando i Carabinieri della Tenenza di Ardea, a seguito di una segnalazione al 112, intervennero in un'abitazione di Tor San Lorenzo per una segnalazione di sequestro di persona. I militari, non trovando nessuno sul posto, diramarono le ricerche rintracciando le vittime solo nel corso della nottata. I due tentarono di sminuire l'accaduto per il timore di ulteriori ritorsioni. Le indagini, condotte sotto la direzione del Procuratore Aggiunto della D.D.A. di Roma, hanno consentito di ricostruire l'accaduto individuando due dei quattro sequestratori. Utili alcune testimonianze e l'analisi del traffico telefonico oltre ad una dettagliata ricostruzione delle immagini delle telecamere di un bar di Tor San Lorenzo, luogo dove si è materialmente consumato il sequestro.



Le vittime e i loro aguzzini si incontrarono lì poco prima delle 22: i fratelli, che abitano nei pressi del bar, furono prelevati e condotti, su due mezzi, in zona Torvajanica dove i malviventi li trattennero per oltre un'ora. Il sequestro si concluse alle 23.20 circa, quando le vittime furono rilasciate, vicino allo stesso bar, dietro il compenso di 800 euro, somma nel frattempo reperita dal figlio di uno dei sequestrati con il quale gli aguzzini erano in contatto telefonico per concordare le modalità del rilascio.



La pretesa, secondo quanto emerso, sarebbe stata avanzata quale

risarcimento

a seguito di un furto di denaro per il quale erano stati accusati proprio i figli di una delle vittime. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, coadiuvati dai militari della Stazione Roma Tor Bella Monaca, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta del pm della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di due persone. Le indagini, condotte in sinergia dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio nella fase iniziale, si sono concentrate sin da subito su un gruppo di soggetti, tutti con precedenti penali e frequentatori di Tor Bella Monaca, in quel periodo in vacanza sul litorale. Ad entrambi gli arrestati è stata contestata anche l'aggravante di aver commesso il reato mentre erano già sottoposti, uno all'affidamento in prova ai servizi sociali, l'altro alla Sorveglianza Speciale.