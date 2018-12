Roma, concerto gospel per aiutare cani e gatti abbandonati

Tendi La Zampa Onlus e One Voice insieme per aiutare gli animali abbandonati. Ieri sera a Frascati è stato organizzato il concerto gospel del One Voice e Happy Pet Happy Hour, all'interno delle Mura del Valadier, di via del Castello. Presenti i volontari dell'Associazione animalista Tendi la Zampa e i veterinari della Asl Roma 6. Oltre al concerto è stato organizzato l’aperitivo solidale offerto dai volontari per raccogliere fondi e sollecitare le adozioni dei cani e gatti della struttura di Frascati.

Per quanti lo desiderano si potrà prenotare la “microchippatura” canina gratuita per i residenti nel territorio della Comunità Montana dei Castelli Romani, collegandosi al sito della comunità montana castelli romani e monti prenestini e per ulteriori informazioni per le adozioni sul sito www.tendilazampa.com

