Carabinieri, Francesco Gargaro è il nuovo comandante provinciale

di Marco Pasqua

Torna a Roma, quindici anni dopo aver guidato la compagnia Roma Casilina. Un ritorno «con impegno rinnovato» e, soprattutto, tanta «voglia di far bene». Si è insediato in queste ore nella caserma di piazza san Lorenzo in Lucina, il colonnello, nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Roma. Raccoglie il testimone del generale di brigata Antonio De Vita passato al comando della Legione Carabinieri Lombardia . Cinquantadue anni, ha, tra l'altro, retto il comando provinciale di Catania e ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.«Per noi è fondamentale garantire una presenza e una prossimità sempre più stringenti – ha detto, intervistato da Messaggero.it – in ogni area della provincia di Roma». La capitale è una città «molto difficile e multiforme – ha poi sottolineato incontrando la stampa – e richiederà molto impegno». Le priorità, ha evidenziato, saranno «l'attività preventiva e contestualmente di contrasto alla criminalità comune e a quella organizzata».Tra gli incarichi ricoperti da Gargaro, quello di comandante delle compagnie di Bianco, nell'area locride di Reggio Calabria e di Viareggio. In seguito ha prestato servizio all'Ufficio operazioni del Comando generale dell'Arma, ha comandato il Battaglione Campania di Napoli-Secondigliano e il Gruppo Napoli II di Castello di Cisterna, nell'hinterland napoletano, per poi ricoprire l'incarico di capo Ufficio personale marescialli al Comando generale.