"Viva l'Italia", le Forze armate a Cinecittà World

Per il secondo anno consecutivo le Forze armate, insieme alla Polizia di Stato, al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa e al Corpo italiano di Soccorso del Sovrano Ordine di Malta, parteciperanno alla manifestazione benefica «Viva l'Italia» promossa dal parco divertimenti Cinecittà World dal 7 al 16 settembre.



L'edizione di quest'anno prevede una raccolta di fondi a favore dell'iniziativa «Trenta Ore per la Vita», che avrà come testimonial Lorella Cuccarini, per contribuire a sostenere le case famiglia che accolgono bambini affetti da malattie oncologiche. Nell'ambito della manifestazione i visitatori potranno avvicinarsi al lavoro quotidiano degli uomini e delle donne impegnati per la sicurezza e la difesa degli interessi nazionali, in Italia e all'estero, e ammirare ammirare mezzi ed equipaggiamenti militari.



Tra le varie attività, l'Esercito allestirà una mostra statica con un veicolo tattico VTLM Lince e sistemi di sorveglianza del campo di battaglia, oltre che una parete di arrampicata. La Marina militare schiererà l'Iveco Domino Hdh, il nuovo «Centro Mobile Informativo» a tecnologia «green», mentre l'Aeronautica farà provare il simulatore di volo ludico del velivolo Eurofighter. L'Arma dei Carabinieri sarà presente con un'esposizione di auto storiche e moderne.

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA