Roma, paura al Foro Romano: si stacca un pezzo di parete delle mura

E' crollato davanti agli occhi sbigottiti dei turisti che stavano andando a visitare il Foto Romano. E' successo alle 13:58, nella parte di parete adiacente il Foro altezza del gabbiotto di via Monte Tarpeo. Al momento non si registrano feriti. La zona è stata subito transennata dalla polizia municipale e ora si attende l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'ara. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della stazione di piazza Venezia.

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10



