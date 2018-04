Roma, partono i lavori della Formula E: ecco il piano della viabilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Al via ufficiale mancano ancora 12 giorni, ma da oggi, in una parte dell'Eur, scatteranno i preparativi per la gara di Formula E che si correrà il prossimo 14 aprile. Divieti di sosta, deviazioni per i bus e poche strade off-limits, per permettere agli organizzatori di dar forma al circuito, (box e tribune comprese), entreranno in vigore già da oggi. I lavori però, per evitare di creare problemi alla cittadinanza si svolgeranno durante la notte: dalle 20.30 alle 5.30 del mattino. Due le fasi previste per i lavori che...