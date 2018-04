Formula E, da martedì iniziano i lavori di allestimento all'Eur

Oggi lunedì di Pasquetta le Ztl resteranno aperte. Inoltre via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale per l'intera giornata. Cambio di percorso per i collegamenti 51, 75, 85, 87, 118 e, di notte, n2.



Da martedì 3 aprile iniziano i lavori di allestimento del Campionato ABB FIA Formula E, in programma il prossimo 14 aprile. Per consentire l'allestimento del circuito cittadino, dei box e delle tribune, e per limitare l'impatto per la circolazione urbana e i disagi per i cittadini, i lavori avranno luogo la notte, a partire alle 20.30 e fino alle 5.30 del mattino.



I lavori di allestimento comporteranno modifiche alla viabilità privata e pubblica nel quartiere, oltre ad alcune limitazioni alle soste nelle aree circostanti. A ridosso della gara, precisamente dalle 20.30 del 12 aprile, è inoltre previsto il divieto di transito nell'area del circuito. I lavori di disallestimento inizieranno sabato 14 aprile alle ore 20.30 e andranno avanti fino a lunedì 16 aprile alle ore 5.30, orario a partire dal quale la mobilità diurna tornerà alla normalità.



Dalle 20.30 del 12 alle 5.30 del 16 aprile è previsto il divieto di circolazione nell’area del circuito e la chiusura di via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.



Le modifiche alla viabilità privata saranno inserite dalla Centrale della Mobilità sull'app Waze. Le app del trasporto pubblico (ad esempio GoogleMaps, Moovit...) che utilizzano i nostri dati, visualizzeranno gli avvisi in tempo reale sulle modifiche alle linee.

Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA