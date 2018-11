​"Food Wine & co", all'Università di Tor Vergata l'evento su cibo e innovazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 22, 23, 24 Novembre 2018 gli Studi di Cinecittà e Mercato Mediterraneo aprono le porte alla VII edizione dell’evento dedicato al settore enogastronomico, al marketing territoriale ed alla comunicazione innovativa ed esperienziale: si tratta di Food, Wine & Co. - The Italian Food Experience, nell’anno del Cibo Italiano 2018, organizzato dal Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università di Roma “Tor Vergata” di cui Il Messaggero è partner.In ottica internazionale i prodotti del nostro paese hanno un enorme potere attrattivo nella loro eccellenza. Ecco perché saranno al centro di tre intense giornate formative divise in sei Masterclass ed una Tavola Rotonda internazionale finale, dal titolo: “Marketing e Comunicazioni innovative per i prodotti agroalimentari: nuove rotte culturali nel e per il Mediterraneo?”Il Seminario, che vedrà la partecipazione di importanti ospiti italiani ed internazionali, affiancati dalle diverse aziende partner, sarà articolato in varie arie tematiche: della cultura della materia prima, dell’alta e bassa cucina, dal vivere e mangiare all’italiana alle esperienze enogastronomiche in Italia ed in giro per il mondo.Tre intense giornate caratterizzate da gusto e cultura, con l’obbiettivo di valorizzare il territorio italiano ed i suoi prodotti. Si tratterà di un’esperienza di formazione learning by doing in cui ci si potrà confrontare con esperti del settore parlando di innovazione e “made in Italy”.Agli stimolanti dibattiti del Seminario si alterneranno show-cooking con lo chef Mattia Poggi di Alice Tv e momenti di degustazioni di cibi e bevande selezionati. Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare a “Cinecittà Si Mostra”, visitando i grandi set all’aperto e le esposizioni permanenti.Ad arricchire l’offerta esperienziale e culturale quest’anno ci sarà Generazione Olio, uno spazio altamente qualificato dedicato all’olio evo. Un’iniziativa indirizzata ai Millennials, che avrà vita dal 24 al 26 novembre presso Fiera di Roma, all’interno della manifestazione fieristica Mercato Mediterraneo.Food, Wine & Co. è organizzato dal Master di Tor Vergata in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, Mercato Mediterraneo – Fiera di Roma, Alice Tv e con il patrocinio di Ferpi e ANSA, in partnership con Ega Worldwide congresses & events, CIA – Agricoltori Italiani, Acqua Filette, Alce Nero, ALET – Associazione Laureati Economia Tor Vergata, Alfio Neri, Birra del Borgo, Casata Mergè, Istituto Marchigiano di Tutela Vini e Yourfuture YF.Il concept di Food Wine & Co. è ideato da Simonetta Pattuglia – Direttore del Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Presidente Commissione Aggiornamento e Specializzazione Professionale Ferpi – e da Paola Cambria – Comunicatrice, Giornalista, Sommelier e Responsabile Comunicazione e Immagine, CIA-Agricoltori Italiani.