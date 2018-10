Roma, Fonte Nuova, ubriaco alla guida ferisce motociclista e scappa: denunciato

I carabinieri hanno denunciato un 44enne di Fonte Nuova, autista di pullman di linea, per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. L’uomo, mentre percorreva via Nomentana altezza km 20,600, ha urtato con la sua autovettura una moto, che proveniva in senso opposto, condotta da un 24enne di Mentana, facendolo rovinare a terra, per poi allontanarsi subito dopo. I carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa, sono riusciti a bloccare l’utilitaria poco dopo e condurre l’automobilista in caserma, dove, sottoposto all’accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,30 G/L. Il ferito, invece, è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Monterotondo per le cure del caso. Al fuggitivo è stata ritirata la patente e sequestrata l’autovettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA