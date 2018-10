Fonte Nuova, stava andando a scuola con la droga: arrestato pusher diciottenne

Stava andando a scuola con 4 involucri di hashish nella tasca dei pantaloni: i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 18enne di Fonte Nuova, originario dell'Eritrea, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti, hanno bloccato il giovane proprio mentre stava andando a scuola portando con sé la droga.



Nell'abitazione dove il giovane vive con i genitori, inoltre, i militari hanno trovato anche 10 grammi di marijuana e altri 2 etti di hashish, di cui un panetto ancora intero e un altro in parte suddiviso in dosi pronte per lo spaccio, nonché materiale per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente e 150 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di essere processato per direttissima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA