Roma, riappare la fontanella: «Nessun furto, è oggetto di restauro»

Insomma nessun furto, come temevanoi residenti. A denunciare la vicenda era stato Giovanni Piccirillo, un cittadino che lavora nella zona. «Sembra che da circa due settimane - aveva raccontato - al termine di alcuni lavori di restauro svolti sull'edificio, la fontana sia stata rimossa dalla parete. La ditta che ha fatto i lavori non sa nulla, così come i residenti della zona. Qualcuno dice anche che potrebbe trattarsi un furto su commissione». La fontana è una piccola opera anonima in marmo risalente, oggi priva di alimentazione idrica. «Ho segnalato la scomparsa della fontanella alle istituzioni competenti - racconta Piccirillo - ed è stato fatto un sopralluogo sul posto accertando che la fontana era scomparsa. Nessuno però sa chi sia stato a rimuoverla. La voce che corre fra i residenti è che si sia trattato di un furto commissionato. Un fatto grave - prosegue Piccirillo - che va ad interessare un monumento piccolo ma dal grande valore». Attualmente, la facciata del palazzo appare rimodernata e priva della piccola fontanella

La fontanella ottecentesca di via della Tribuna di San Carlo non è sparita, è solo in restauro anche se non si sa dove sarà ricollocata e, soprattutto, se riprenderà a dissetare romani e turisti perché era già a secco da molti anni prima del giallo della scompersa.Nessun giallo, in realtà. «Nei giorni scorsi si è diffusa tra i cittadini la notizia della sparizione, durante dei lavori, della fontana collocata in Via della Tribuna di San Carlo. La fontanella è attualmente in deposito in un luogo protetto ed è oggetto di restauro. La sua collocazione in via della Tribuna di San Carlo risale al 1872-75, su richiesta dell'allora proprietaria del palazzo, la contessa Carolina Falzacappa Vitelli, ed era priva di flusso idrico da decenni».Così scrive su Facebook, la Sovrintendenza Capitolina. «Fin dal 2015, nell'ambito del progetto di restauro dell'edificio dell'Arciconfraternita - spiega - è stato proposto alla Soprintendenza di Stato il suo spostamento in un punto meno defilato e più decoroso, sempre su una delle facciate del palazzo, cosa che avverrà dopo l'approvazione del progetto di ricollocazione, ora in fase di redazione con l'ausilio dei tecnici del Simu, di Acea e delle Soprintendenze competenti (di Stato e Capitolina)».