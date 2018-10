Roma, entra nella fontana del Bernini e ruba le monetine indisturbato: il video di una passante

Non c’è pace per le fontane storiche di Roma, scambiate per piscine da turisti e avventori . E non c'è pace nonostante il piano straordinario (presidi fissi) promesso dal Campidoglio a settembre per evitare nuovi bagni proibiti. E' di queste ore un video postato su Instagram da una giovane passante: si vede un giovane scavalcare la fontana del Moro, del Bernini, a piazza Navona, piegarsi probabilmente a raccogliere le monetine lanciate dai turisti, il tutto completamente indisturbato perché in assenza di una divisa o una pattuglia nei dintorni. In sottofondo il commento amaro dell'autrice del video: «Quanto sei bella Roma... poi boh, polizia buon giorno proprio.. ma, bah...» Ultimo aggiornamento: 15:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA